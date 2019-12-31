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Фото: Издательство «Пресса»
В Спасском районе столкнулись «Мерседес» и «Хендай», пострадал ребенок, пишет
ДТП произошло 31 декабря в 4:30. 20-летний житель Ульяновской области на Mercedes Benz врезался в Hyundai, под управлением 39-летней моквички.
В результате аварии пострадал ребенок. Он находился на заднем сидении в детском кресле. Пострадавший получил перелом бедра, его доставили в ОДКБ.
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.