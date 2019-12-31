В Рязани перед Новым годом выпал снег. Обзор Instagram

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В ночь с 30 на 31 декабря в Рязани выпал снег. Жители города поделились своими фото в социальных сетях. Большинство обрадовались этому событию, но некоторые возмущались заснеженными дорогами и отсутвием уборочной техники.
«Не трогайте, это к Новому году», — шутили горожане в сосетях. Редакция РЗН. инфо подготовила небольшую подборку снимков рязанцев из Instagram.
Напомним, накануне синоптики
Фото
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В ЦПКиО привязали к столбу снеговика , чтоб он от радости долгожданного снега на лыжах не укатил😄😄😄 . . . . . #Рязань #рзн #Ryazan #rzn #62 #trifon62 #foto #фото #фотография #Россия #instagram #ru #rzn_go #photorussia #instagramrussia #rzn_city #ryazan_official #rzn_tones #ryazan_tones #зима2019
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