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15:09, 31 декабря 2019 224
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В Рязани перед Новым годом выпал снег. Обзор Instagram

В Рязани перед Новым годом выпал снег. Обзор Instagram

В ночь с 30 на 31 декабря в Рязани выпал снег. Жители города поделились своими фото в социальных сетях. Большинство обрадовались этому событию, но некоторые возмущались заснеженными дорогами и отсутвием уборочной техники.

«Не трогайте, это к Новому году», — шутили горожане в сосетях. Редакция РЗН. инфо подготовила небольшую подборку снимков рязанцев из Instagram.

Напомним, накануне синоптики передавали снег и метель.

Фото Александра Синицына


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Фотопрогулка по новогодней Рязани.

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