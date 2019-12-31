В первый день нового года года рязанцам пообещали снег и небольшой мороз

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1 января 2020 года в Рязанской области ожидаются небольшие осадки. Об этом этом сообщила
Местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -4,+1 градус, днем -4, +1 градус.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.