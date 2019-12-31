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16:07, 31 декабря 2019 141
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«Увидимся на площади Ленина». Любимов рассказал, как проведет новогоднюю ночь

«Увидимся на площади Ленина». Любимов рассказал, как проведет новогоднюю ночь

Губернатор Николай Любимов рассказал, как проведет новогоднюю ночь. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

Он отметил, что проводит 31 декабря дома с семьей и собирается встретить Новый год в кругу родных и друзей.

Губернатор добавил, что собирается посетить площадь Ленина.

«Отметим дома в кругу родных и друзей. А после — увидимся на площади Ленина», — написал Любимов.


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