«Увидимся на площади Ленина». Любимов рассказал, как проведет новогоднюю ночь

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Губернатор Николай Любимов рассказал, как проведет новогоднюю ночь. Об этом он написал на
Он отметил, что проводит 31 декабря дома с семьей и собирается встретить Новый год в кругу родных и друзей.
Губернатор добавил, что собирается посетить площадь Ленина.
«Отметим дома в кругу родных и друзей. А после — увидимся на площади Ленина», — написал Любимов.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.