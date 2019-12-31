Студенты Рязанского агротехнологического университета провели новогодние елки для детей

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Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева устроили новогодние елки для детей. В преддверии 2020 года более 1000 жителей города и области стали участниками новогодней сказки «Письмо Деду Морозу».
Праздничные мероприятия начались с 23 декабря. Для студентов 1 и 2 курсов ФДП и СПО на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Нива» университета были организовали новогодние спортивные мероприятия: зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой, состязания по армрестлингу, подъему штанги, дартсу, веселым стартам.
24 декабря новогоднюю сказку показали детям с ограниченными возможностями здоровья. Более 50 детей зажгли елку и получили сладкие подарки.
В этот же день в библиотеке имени Горького иностранные студенты, обучающиеся в Рязанском агротехнологическом университете, также были на новогоднем празднике, который провели в рамках фестиваля «Рязань — Новогодняя столица 2020».
25 декабря ученики из школы №64 увидели постановку студенческой театральной студии. После этого для детей устроили дискотеку.
Также в этот день участники отряда «Звездный РГАТУ» побывали со сказкой в гостях у учеников 1-3 классов 23-й школы. День завершился театрализованной новогодней постановкой, которую подготовили для студентов и преподавателей факультета ветеринарной медицины и биотехнологии участники театральной студии факультета.
28 декабря университет показал еще несколько представлений около 300 детей в возрасте от 1 года до 14 лет.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.