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Во вторник, 31 декабря, около деревни Сиверка под Касимовом автобус вылетел на обочину. Видео с места ДТП появилось «ВКонтакте».
На обочине рядом с автобусом также стоят грузовик и легковой автомобиль.
Подробностей о произошедшем пока нет.
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