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17:43, 31 декабря 2019 335
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Новогодняя ночь в Рязани. Афиша RZN.info на 31 декабря и 1 января

Новогодняя ночь в Рязани. Афиша RZN.info на 31 декабря и 1 января

Приближается самый любимый многими праздник — Новый год. В нашем городе пройдет множество праздничных мероприятий.

Главным событием ночи станет концертная программа «Рязань-2020» на площади Ленина с участием вокальной группы «Пятеро» и Алексея Потехина из легендарной поп-группы «Руки Вверх».

Рязанские клубы также подготовили тематические новогодние вечеринки. В 22 часа начнется вечеринка клуба Iron Bee Bar под названием «Новогодний Las Vegas».

В 23 часа распахнет двери гостям клуб The Peashem — желающие смогут зарядиться праздничной энергией на вечеринке «Boss Moroz».

А в 00:30 почти сразу после наступления Нового года на празднование Новогодней ночи принимает гостей клуб Deep.

Полный обзор культурных мероприятий новогодней ночи, а также 1 января смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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