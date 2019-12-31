Новогодняя ночь в Рязани. Афиша RZN.info на 31 декабря и 1 января

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Приближается самый любимый многими праздник — Новый год. В нашем городе пройдет множество праздничных мероприятий.
Главным событием ночи станет концертная программа «
Рязанские клубы также подготовили тематические новогодние вечеринки. В 22 часа начнется вечеринка клуба Iron Bee Bar под названием
В 23 часа распахнет двери гостям клуб The Peashem — желающие смогут зарядиться праздничной энергией на вечеринке
А в 00:30 почти сразу после наступления Нового года на празднование
Полный обзор культурных мероприятий новогодней ночи, а также 1 января смотрите на нашем сайте в разделе «
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.