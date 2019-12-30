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В Сараях женщина погибла, выпав с первого этажа,
Инцидент произошел в понедельник, 30 декабря. «Пожилая женщина погибла, выпав из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома», — говорится в сообщении.
Смерть констатировали приехавшие на место происшествия врачи.
По информации издания, причины падения на данный момент неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.
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