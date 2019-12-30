В Рязани умер мастер спорта по плаванию Владимир Александров

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В Рязани скончался мастер спорта СССР по плаванию, спортсмен и тренер Владимир Александров,
Владимир Александров является призером чемпионатов и кубков России в категории «Masters», входил в десятку сильнейших на чемпионате мира.
Последние годы его жизни связаны с тренерской работой в СК «Дельфин».
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.