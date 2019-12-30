В центре Рязани открылся стационарный пункт полиции

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Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 30 декабря, на площади Ленина в Рязани открыли новый стационарный пункт полиции. Об этом сообщила
Отмечается, что пункт открыли перед новогодними праздниками для обеспечения безопасности граждан.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.