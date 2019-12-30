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В воскресенье, 29 декабря, в баре The Peashem на улице Почтовой ударили девушку. Об этом сообщила очевидец в соцсети.
Автор поста отметила, что в баре была «большая компания людей нерусской национальности», которые вели себя «вольно и толкались».
По словам очевидца, одна из девушек «восприняла это как шутку» и толкнула одного из молодых людей в ответ, после чего ее ударили.
Официальной информации и произошедшем пока нет.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.