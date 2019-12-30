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21:01, 30 декабря 2019 748
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Сорокина подарила рязанцам «снег»

Сорокина подарила рязанцам «снег»

В понедельник, 30 декабря, глава администрации города Елена Сорокина подарила рязанцам и гостям Рязани «снег». Специальные машины для разбрасывания бумажного серпантина в виде снега установили на сцене перед Главным почтамтом.

«Я вам желаю новогоднего настроения и чуда. Верю, что все ваши желания сбудутся. Поэтому сегодня, несмотря на то, что пошел настоящий снег, мы приготовили вам еще немного», — сказала Сорокина.

Также гостям предложили «евпатьевский квас» и традиционное угощение «Новогодней столицы» — калинник. По словам автора напитка Алены Нефедовой, всего рязанцам приготовили три вида напитка: с медовухой, на иван-чае и охлаждающий.

«Холодный алкогольный напиток сделан из медовухи, чабреца, меда и малины. Горячий — более классический напиток с листьями смородины и липы. Вариант для аллергиков сделан без меда на основе Иван-чая, листка василька, липы и варенья из шишек», — рассказала Нефедова.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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