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На предновогодней ярмарке в Рязани продали 19 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий. Об этом сообщил
С 27 по 30 декабря свою продукцию на торговых площадках представляли 228 производителей.
Всего у них купили:
В обычном режиме ярмарки выходного дня возобновят работу с 11 января. Они будут проводиться на площадках возле Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.