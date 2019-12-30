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22:11, 30 декабря 2019 232
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На предновогодней ярмарке в Рязани продали 19 тонн мяса

На предновогодней ярмарке в Рязани продали 19 тонн мяса

На предновогодней ярмарке в Рязани продали 19 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

С 27 по 30 декабря свою продукцию на торговых площадках представляли 228 производителей.

Всего у них купили:

  • 19 тонн мяса;
  • 18 тонн молока и молочных продуктов;
  • 17 тонн груш и яблок;
  • 15 тонн картофеля;
  • 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 7,5 тонны овощей;
  • 6,5 тонны живой рыбы;
  • 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства.

В обычном режиме ярмарки выходного дня возобновят работу с 11 января. Они будут проводиться на площадках возле Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».


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