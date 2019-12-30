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Во вторник, 31 декабря, в Рязанской области пойдет снег. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью снег, местами метель, снежные заносы. Днем небольшие осадки, местами гололед, налипание мокрого снега.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.