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14:43, 30 декабря 2019 547
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31 декабря в Рязанской области пойдет снег

31 декабря в Рязанской области пойдет снег

Во вторник, 31 декабря, в Рязанской области пойдет снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно. Ночью снег, местами метель, снежные заносы. Днем небольшие осадки, местами гололед, налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса.


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