В Рязанском районе открыли памятник погибшим на войне землякам

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Во вторник, 3 декабря, в Рязанском районе открыли памятник землякам, погибшим на войне. Его установили в поселке Новоселки, сообщил
На территории расчистили и выровняли площадку, выложили тротуарную плитку, высадили саженцы деревьев. На открытии присутствовали представители районной и сельской администраций, служители церкви, ветераны и молодежь.
«Память о героях, павших в бою, не должна быть забыта. Мы всегда будем благодарны тому поколению, которое сохранило нам мир», — отметила глава местной администрации Наталья Жунева.
Она также добавила, что в районе появится стела с именами героев Великой Отечественной войны.
Фото с сайта Рязанского района
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.