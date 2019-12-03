Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:38, 3 декабря 2019 194
 0    0

В Рязанском районе открыли памятник погибшим на войне землякам

В Рязанском районе открыли памятник погибшим на войне землякам

Во вторник, 3 декабря, в Рязанском районе открыли памятник землякам, погибшим на войне. Его установили в поселке Новоселки, сообщил сайт района.

На территории расчистили и выровняли площадку, выложили тротуарную плитку, высадили саженцы деревьев. На открытии присутствовали представители районной и сельской администраций, служители церкви, ветераны и молодежь.

«Память о героях, павших в бою, не должна быть забыта. Мы всегда будем благодарны тому поколению, которое сохранило нам мир», — отметила глава местной администрации Наталья Жунева.

Она также добавила, что в районе появится стела с именами героев Великой Отечественной войны.

Фото с сайта Рязанского района


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 7 183
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 4 244
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 366
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 692
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
11:35, 2 декабря 2019 2 430
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум