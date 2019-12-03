В МЧС прокомментировали пожар в Песочне

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пресс-службе рязанского ГУ МЧС прокомментировали пожар в Песочне. Вечером в понедельник, 2 декабря, на улице Зубковой
Пожарных вызвали в 20:36. На место выезжал один расчет.
В пресс-службе уточнили, что помощь пожарных не потребовалась: автомобиль потушили до их приезда.
Фото из соцсети
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы определились с вариантами благоустройства городских парков
|
cледующая новость →Рязанская предпринимательница задолжала почти миллион рублей налогов
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.