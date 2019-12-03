Под Воронежем в аварии с автобусом пострадали 14 украинцев

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 3 декабря, под Воронежем в аварии с автобусом травмы получили 14 человек. Все они — украинцы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передает
В 12:30 на 763 километре трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе перевернулся автобус MAN. Он ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. За рулем был 59-летний мужчина.
К ликвидации последствий ДТП привлекали 26 человек и восемь единиц техники.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.