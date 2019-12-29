В Рязанской области ищут родственников погибшего в Великую Отечественную войну солдата

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В Рязанской области ищут родственников
Родственникам планируют передать найденную награду. Ее нашли в Беларуси в декабре 2019 года, после работы с документами выяснилось, что солдат родом из деревни Дашково-Песочная в Рязанском районе (нынешний район Песочни). Он родился в 1913 году, скончался в 1943. Последнее место службы — 149-я стрелковая дивизия.
Известно также имя жены погибшего солдата — Костюченко Афросиня Игантовна.
Родственники погибшего могут обратиться в редакцию RZN.info по email:
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.