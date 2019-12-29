В рязанском парке спилили елку

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В ночь на воскресенье, 29 декабря, в парке «Вишневый сад» в Песочне спилили елку. Об этом сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте».
Очевидец опубликовал фото, на котором можно заметить, что от дерева остались только нижние ветки.
«Рязань — „Новогодняя столица“? Нет. Это Гарлем! В парке „Вишневый сад“ вандалы ночью спилили елку», — написал автор снимка.
Фото
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.