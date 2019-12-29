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13:31, 29 декабря 2019 372
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В рязанском парке спилили елку 2

В рязанском парке спилили елку

В ночь на воскресенье, 29 декабря, в парке «Вишневый сад» в Песочне спилили елку. Об этом сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте».

Очевидец опубликовал фото, на котором можно заметить, что от дерева остались только нижние ветки.

«Рязань — „Новогодняя столица“? Нет. Это Гарлем! В парке „Вишневый сад“ вандалы ночью спилили елку», — написал автор снимка.

Фото Георгия Мухина


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