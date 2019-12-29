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19:18, 29 декабря 2019 524
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На Солотчинском шоссе произошла авария с внедорожником

На Солотчинском шоссе произошла авария с внедорожником

На Солотчинском шоссе произошла авария с внедорожником Nissan Terrano, соответствующее фото появилось в групп «Подслушано у Водителей Рязани».

Авария случилась в воскресенье, 29 декабря. На снимках видно, что место ДТП приехала «скорая».

«Авария рядом с заправкой Shell на Солотчинском шоссе. Стоит скорая помощь», — отмечают комментаторы.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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