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На Солотчинском шоссе произошла авария с внедорожником Nissan Terrano, соответствующее фото появилось в групп «
Авария случилась в воскресенье, 29 декабря. На снимках видно, что место ДТП приехала «скорая».
«Авария рядом с заправкой Shell на Солотчинском шоссе. Стоит скорая помощь», — отмечают комментаторы.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.