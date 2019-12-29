На следующей неделе изменится расписание поездов до Рязани

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На Новый год и Рождество до Рязани пустят дополнительные пригородные поезда и экспрессы. Об этом сообщила
Расписание поездов скорректировали с 30 декабря по 9 января.
Движение организуют следующим образом:
На время праздников некоторые поезда поменяют маршрут следования и периодичность движения.
Со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах, остановках, официальном
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