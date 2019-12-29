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Автобус №21 пустят через Семчино с 9 января. Об этом стало известно на личном приеме граждан, который мэр Елена Сорокина провела 27 декабря, сообщил сайт мэрии.
Расписание автобуса разработали с учетом времени начала и окончания занятий школьников.
Автобус отправится из Семчино автобус в 7:45, из Недостоева — в 13:28.
«При необходимости будут внесены корректировки в расписание движения», — отметили в сообщении.
Напомним, после «Телезавода» автобус
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.