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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рязани автобус №21 пустят через Семчино. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в пятницу, 20 декабря.
Маршрут проходит от поселка Недостоево до улицы Большой с заездом в Воршиловку. Теперь после «Телезавода» автобус отправится до остановки «поселок Семчино» через «Дачную улицу», «Трехреченскую», «Свободы» и «Семченскую, №11».
Протяженность нового маршрута превысит 25 километров.
© RZN.info
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.