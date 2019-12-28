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Фото: Pixabay.com
Рязанцам посоветовали не дарить грызунов на Новый год. Зоозащитники призвали всех быть «осознанными взрослыми людьми» и помнить об ответственности за животных.
2020 год по восточному календарю будет Годом крысы. Из-за этого некоторые решают купить грузунов в подарок родственникам и друзьям.
«Как надоевшие игрушки, их потом десятками, в лучшем случае начнут пристраивать, а в итоге выбрасывать те, кто не готов был к такому подарку, кому зверек надоел, или дорогое чадо просто наигралось», — рассказывают о последствиях необдуманного подарка зоозащитники.
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