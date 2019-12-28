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18:14, 28 декабря 2019 378
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Рязань назвала себя «столицей русского огурца»

Рязань назвала себя «столицей русского огурца»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязань назвала себя «столицей русского огурца». Баннер с такой надписью установили на Лыбедском бульваре в субботу, 28 декабря, во время городского корпоратива «Оливье-шоу».

На транспаранте с изображением огурцов напечатали стихотворение:

«И в засолке, и в салате

Даже в пряном маринаде,

В свежем виде тоже есть.

Огурцом гордятся здесь!

Очень любят все его,

Тут столица у него».

Затем следуют слоган — «Рязань-столица русского огурца!» и название праздника.

Напомним, огурец является брендом владимирского Суздаля, город считают его столицей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В Суздале ежегодно проводят День огурца — фестиваль на территории Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника с выступлениями народных ансамблей, мастер-классами и конкурсами. Праздник организуют в июле — в период сбора огурцов.

Огурцами известен подмосковный город Луховицы. Там в 2007 году поставили памятник луховицкому огурцу. В городе также проводят огуречный фестиваль.

Стоит отметить, что во время «Оливье-шоу» на Лыбедском бульваре были и другие баннеры. Так, например, один из них посвятили другому ингредиенту популярного салата — яйцу:

«Куриное яйцо красиво: в нем красота, здоровье, сила!

Подарок самый верный — яйцо с рязанской птицефермы!»

Кроме того, ингредиенты «Оливье» были на празднике в виде ростовых кукол.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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