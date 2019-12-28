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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязань назвала себя «столицей русского огурца». Баннер с такой надписью установили на Лыбедском бульваре в субботу, 28 декабря, во время городского корпоратива «Оливье-шоу».
На транспаранте с изображением огурцов напечатали стихотворение:
«И в засолке, и в салате
Даже в пряном маринаде,
В свежем виде тоже есть.
Огурцом гордятся здесь!
Очень любят все его,
Тут столица у него».
Затем следуют слоган — «Рязань-столица русского огурца!» и название праздника.
Напомним, огурец является брендом владимирского Суздаля, город считают его столицей. Подробнее об этом можно прочитать
В Суздале ежегодно проводят День огурца — фестиваль на территории Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника с выступлениями народных ансамблей, мастер-классами и конкурсами. Праздник организуют в июле — в период сбора огурцов.
Огурцами известен подмосковный город Луховицы. Там в 2007 году поставили памятник
Стоит отметить, что во время «Оливье-шоу» на Лыбедском бульваре были и другие баннеры. Так, например, один из них посвятили другому ингредиенту популярного салата — яйцу:
«Куриное яйцо красиво: в нем красота, здоровье, сила!
Подарок самый верный — яйцо с рязанской птицефермы!»
Кроме того, ингредиенты «Оливье» были на празднике в виде
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.