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19:28, 28 декабря 2019 252
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«Елка желаний» исполнила мечту 13-летней рязанки

«Елка желаний» исполнила мечту 13-летней рязанки

Проект «Елка желаний» исполнил мечту 13-летней рязанки. Ульяне Генераловой подарили электронное пианино, сообщили в официальной группе региона во «ВКонтакте».

Девочка учится в музыкальном колледже, у нее есть синтезатор. Педагог посоветовала ей не использовать этот инструмент: он может испортить слух. Для занятий школьнице нужно пианино.

По словам матери, девочка узнала о благотворительной акции от своей учительницы и отправила заявку. Через некоторое время женщине позвонил глава рязанского минкульта Виталий Попов и сказал, что мечту ее дочери исполнили.

«Я удивилась, я не думала, что сбудется…» — говорит Ульяна.

Девочка призналась, что у нее есть еще одна мечта — побывать на концерте певицы Пелагеи.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подарил рязанской школьнице лыжи.


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