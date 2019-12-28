«Елка желаний» исполнила мечту 13-летней рязанки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Проект «
Девочка учится в музыкальном колледже, у нее есть синтезатор. Педагог посоветовала ей не использовать этот инструмент: он может испортить слух. Для занятий школьнице нужно пианино.
По словам матери, девочка узнала о благотворительной акции от своей учительницы и отправила заявку. Через некоторое время женщине позвонил глава рязанского минкульта Виталий Попов и сказал, что мечту ее дочери исполнили.
«Я удивилась, я не думала, что сбудется…» — говорит Ульяна.
Девочка призналась, что у нее есть еще одна мечта — побывать на концерте певицы Пелагеи.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подарил рязанской школьнице
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВодителей предупредили об опасности на Северном обходе и дороге «Рязань — Спас-Клепики»
|
cледующая новость →Суд заставил администрацию Касимова убрать свалку
Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.