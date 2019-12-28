RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 30 декабря, в центре Рязани перекроют часть дороги. Это связано с подготовкой праздника на улице Почтовой,
С 9:00 до 21:00 движение закроют за амятником Ленина от дома №23 на улице Соборной до дома №104 на улице Горького.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцам посоветовали не дарить грызунов на Новый год
|
cледующая новость →Путин подписал закон о повышении МРОТ
Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.