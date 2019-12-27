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17:11, 27 декабря 2019 329
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В Рязани пропал 82-летний мужчина

В Рязани пропал 82-летний мужчина

В Рязани пропал 82-летний Владимир Егоркин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

О мужчине ничего неизвестно с 22 декабря. В этот день он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одет: черная кепка, коричневая куртка, коричневые брюки, черные сапоги. С собой: черная сумка с длинной ручкой.

Всех, у кого есть информация о мужчине, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.


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