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В Рязани назвали самые красиво украшенные к Новому году автобусы и троллейбусы. Итоги городского конкурса в пятницу, 27 декабря,
Комиссия оценивала внешний вид транспорта, новогодний наряд экипажа и украшение салона.
Победителем в номинации лучшее новогоднее оформление автобуса стал экипаж автобуса марки «НЕФАЗ» №У 367 СР 62 RUS — водитель Сергей Дворянкин, кондуктор Татьяна Ларина.
Призерами в этой номинации назвали три экипажа — автобусы №№СЕ 508 62 RUS, У 375 СР 62 RUS и У 379 СР 62 RUS.
Среди троллейбусов самым красиво украшенным признали транспорт марки ЗиУ682Г №2010 (водитель Екатерина Косолапова). Призеры — троллейбусы №№3089, 3073 и 3078.
Все победители и призеры получили денежные призы.
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