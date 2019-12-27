Рыбновский молокозавод оштрафовали за товар без срока годности

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рыбновский молокозавод оштрафовали за нарушения. Об этом
В августе во время проверки в холодильных камерах предприятия нашли почти 768 килограммов молочной продукции без этикеток. Товар без даты производства и срока годности утилизировали.
Рыбновский молочный завод признали виновным по части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем требований технических регламентов») и оштрафовали на сто тысяч рублей. Арбитражный суд Рязанской области затем снизил штраф вдвое.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСкопинская прокуратура обратилась в суд из-за ям на дорогах
|
cледующая новость →Рязанский врач рассказала, как защитить печень во время новогодних застолий
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.