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21:10, 27 декабря 2019 219
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Рыбновский молокозавод оштрафовали за товар без срока годности

Рыбновский молокозавод оштрафовали за товар без срока годности

Фото: Pixabay.com

Рыбновский молокозавод оштрафовали за нарушения. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В августе во время проверки в холодильных камерах предприятия нашли почти 768 килограммов молочной продукции без этикеток. Товар без даты производства и срока годности утилизировали.

Рыбновский молочный завод признали виновным по части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем требований технических регламентов») и оштрафовали на сто тысяч рублей. Арбитражный суд Рязанской области затем снизил штраф вдвое.


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