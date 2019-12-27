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20:40, 27 декабря 2019 275
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Рязанский врач рассказала, как защитить печень во время новогодних застолий 1

Рязанский врач рассказала, как защитить печень во время новогодних застолий

Фото: Pixabay.com

Заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы №4 Ирина Ворначева рассказала, как защитить печень во время новогодних застолий. Она отметила, что подготовиться к обилию еды и напитков при помощи предварительной диеты не получится. Ее слова цитирует сайт рязанского минздрава.

Ворначева напомнила, что от печени зависит весь обмен веществ, она выполняет около пятисот функций. Одна из важнейших — детоксикация: этот орган обезвреживает, фильтрует все, что попадает в организм.

«Печень также участвует в пищеварении, ежедневно синтезируя до полутора литров желчи», — пояснила Ирина Ворначева.

Врач сказала, что безопасных доз алкоголя не существует.

«Но если сначала дать организму разгрузку, а затем сильное напряжение — отрицательный эффект только усугубиться», — обратила она внимание.

После застолий Ворначева посоветовала исключить очень жирную пищу, копченые изделия, соусы, рафинированные продукты. Специалист рекомендовала есть полезные для печени творог, овощи и фрукты.


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