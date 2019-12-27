Перед Рождеством в Рязани устроят благотворительные ярмарки

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В Рязани устроят благотворительные ярмарки. Их перед Рождеством организуют «Рязанский фонд помощи детям» и приходы православных храмов,
В воскресенье, 29 декабря, ярмарки устроят в Вознесенском храме (с 9:00 до 12:00) и в храме великомученика и целителя Пантелеимона при Мальшинском геронтологическом центре (с 10:30 до 12:00).
Собранные деньги передадут по лечение больных детей.
Рукоделия можно принести заранее в церковную лавку Вознесенского храма или на саму ярмарку.
Справка
«Рязанский Фонд помощи детям» учредили в сентябре супруги Сергей и Елена Чикина. Он оказывает помощь детям опасными заболеваниями.
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