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22:51, 27 декабря 2019 65
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Перед Рождеством в Рязани устроят благотворительные ярмарки

Перед Рождеством в Рязани устроят благотворительные ярмарки

В Рязани устроят благотворительные ярмарки. Их перед Рождеством организуют «Рязанский фонд помощи детям» и приходы православных храмов, сообщил сайт епархии.

В воскресенье, 29 декабря, ярмарки устроят в Вознесенском храме (с 9:00 до 12:00) и в храме великомученика и целителя Пантелеимона при Мальшинском геронтологическом центре (с 10:30 до 12:00).

Собранные деньги передадут по лечение больных детей.

Рукоделия можно принести заранее в церковную лавку Вознесенского храма или на саму ярмарку.

Справка

«Рязанский Фонд помощи детям» учредили в сентябре супруги Сергей и Елена Чикина. Он оказывает помощь детям опасными заболеваниями.


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