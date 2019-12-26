За год сотрудники «Рязаньэнерго» участвовали в 622 противоаварийных тренировках

В 2019 году сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» участвовали в 622 противоаварийных тренировках и учениях, в том числе совместно с органами власти, субъектами электроэнергетики, подразделениями МЧС. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Главные цели учений — отработка действий оперативного и дежурного персонала при ликвидации условных аварийных ситуаций на энергообъектах с нарушением электроснабжения потребителей, проверка соблюдения регламентов обмена информацией и механизмы взаимодействия, готовность систем связи и оповещения, оценка оперативности и правильности принятых сотрудниками решений и действий», — пояснили энергетики.

По их словам, подобные тренировки также являются обязательным этапом подготовки специалистов к прохождению осенне-зимнего периода.

«Противоаварийные тренировки крайне важны для поддержания на должном уровне готовности персонала электросетевой компании к работе в нештатных ситуациях. Своевременно выявленные и исправленные в ходе учений замечания позволяют нам быть уверенными, что в реальных условиях энергетики сделают все возможное для обеспечения надежного электроснабжения предприятий, социально значимых объектов, коммунальной сферы, тысяч бытовых потребителей Рязанской области», — отметил первый замдиректора, главный инженер «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Алексей Лопатин.

В пресс-службе также рассказали, что для выполнения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов электросетевого комплекса, а также ликвидации технологических нарушений в филиале ежедневно на постоянном дежурстве находится 35 бригад, 68 человек, 35 единиц техники. К проведению аварийно-восстановительных работ готовы 96 бригад, 370 человек, 134 единицы техники. В случае необходимости «Рязаньэнерго» может использовать 86 автономных источников питания суммарной мощностью более 2700 кВт.

Кроме того, в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Рязанской области следует обращаться по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).