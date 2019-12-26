В рязанской мэрии рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно рассказал, что в новогоднюю ночь в Рязани будет работать весь общественный транспорт. По его словам, автобусы, троллейбусы и маршрутки планируют ездить до 3:30.
Михно подчеркнул, что стоимость проезда не изменится.
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