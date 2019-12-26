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В рождественскую ночь в Рязани будет работать общественный транспорт. Об этом в четверг, 26 декабря,
По его словам, после богослужений 7 января в городе должны работать муниципальные троллейбусы и автобусы. Их график пока неизвестен.
Напомним, в
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