В пятницу в Приокском отключат воду

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 27 декабря, в Приокском отключат холодную воду. Об этом
Рабочие будут ремонтировать трубы с 9:00 до 16:00. Из-за этого воду отключат по адрсеам:
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.