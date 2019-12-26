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17:55, 26 декабря 2019 359
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В центре Рязани временно запретят парковку

В центре Рязани временно запретят парковку

На Лыбедском бульваре из-за новогодних мероприятий запретят парковку. С пятницы, 27 декабря, нельзя будет ставить машины в районе улицы Новослободской (у Новослободского сквера) на участке в 50 метров. Об этом сообщил сайт администрации города.

Отмечается, что там организуют стоянку для туристических автобусов.

На месте установят дорожные знаки.


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