В центре Рязани временно запретят парковку

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На Лыбедском бульваре из-за новогодних мероприятий запретят парковку. С пятницы, 27 декабря, нельзя будет ставить машины в районе улицы Новослободской (у Новослободского сквера) на участке в 50 метров. Об этом
Отмечается, что там организуют стоянку для туристических автобусов.
На месте установят дорожные знаки.
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