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20:04, 26 декабря 2019 202
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В Александро-Невском районе открыли Дом культуры более чем за 36 миллионов

В Александро-Невском районе открыли Дом культуры более чем за 36 миллионов

В четверг, 26 декабря, в селе Благие Александро-Невского района открыли Дом культуры более чем за 36,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт рязанского правительства.

ДК построили по нацпроекту «Культура»: около 23 миллионов выделили из федерального бюджета, более 13 — из регионального, еще 364,7 тысячи рублей — из местного.

На первом этаже новостройки есть зрительный зал на 150 мест и помещения для работы кружков, на втором — сельская библиотека.


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