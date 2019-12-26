В Александро-Невском районе открыли Дом культуры более чем за 36 миллионов

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В четверг, 26 декабря, в селе Благие Александро-Невского района открыли Дом культуры более чем за 36,5 миллиона рублей. Об этом
ДК построили по нацпроекту «Культура»: около 23 миллионов выделили из федерального бюджета, более 13 — из регионального, еще 364,7 тысячи рублей — из местного.
На первом этаже новостройки есть зрительный зал на 150 мест и помещения для работы кружков, на втором — сельская библиотека.
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Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.