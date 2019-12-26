Рязанский мошенник украл с карты мурманской пенсионерки почти 600 тысяч

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Рязанский мошенник украл с банковской карты мурманской пенсионерки 570 тысяч рублей,
В полицию обратилась 61-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что разместила объявление о продаже товара в интернете. Ей позвонил неизвестный, договорился о покупке и предложил перевести оплату на карту.
Злоумышленник убедил пенсионерку сообщить ему реквизиты банковской карты, а также пароль, поступивший на мобильный телефон потерпевшей.
После этого на телефон женщины пришло смс-сообщение о списании с ее карты 570 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что неизвестным оказался рязанец.
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