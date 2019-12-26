Путин подарил рязанской школьнице лыжи

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Владимир Путин подарил школьнице из рязанского поселка Тума лыжи. 14-летняя Варвара Королева отправила президенту письмо, в котором рассказала, что мечтает о современном спортивном инвентаре,
Девочка занимается в лыжной секции Тумской ДЮСШ, где работает ее мать. В этом году Варвара выполнила норматив первого взрослого разряда.
Лыжи спортсменке в четверг, 26 декабря, передали врио главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО Валерий Савин и министр труда и соцзащиты населения региона Валерий Емец.
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