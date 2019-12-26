На елку мэра Рязани пригласили 300 детей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В четверг, 26 декабря, во Дворце детского творчества устроили елку главы администрации Рязани. Праздник организовали для 300 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
Глава администрации Елена Сорокина поздравила гостей и пригласила их на мероприятия «
Детям показали спектакль «Кто украл Новогодний снег?» и раздали сладости.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОрганизатор подпольного казино в Скопине избежала уголовной ответственности
|
cледующая новость →В пятницу в Приокском отключат воду
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.