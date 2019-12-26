Митрополит Марк провел рождественскую службу в соборе Будапешта

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Фото: Pixabay.com
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк
Напомним, митрополит Марк является правящий архиереем Венгерской епархии.
Владыке сослужили священник собора протоиерей Стефан Мадьяр и протодиакон Николай Дадани. На литургию пришли и другие священники русскоязычных приходов, живущие по юлианскому календарю.
Отмечается, что служба проходила на трех языках — венгерском, церковно-славянском и греческом. После нее митрополит Марк произнес проповедь, которую синхронно переводили на венгерский язык.
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