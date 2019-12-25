Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:45, 25 декабря 2019 307
 0    0

В Рязанской области вырастет плата за детсад

В Рязанской области вырастет плата за детсад

В понедельник, 23 декабря, официально опубликовали постановление правительства об установлении размера максимальной платы за детсад в Рязанской области.

Согласно документу, сумма увеличивается во всех районах и городах региона. Больше всего размер максимальной платы вырастет в Рязани — на 60 рублей, меньше всего в Михайловском районе — на 37.

Полностью новые пределы суммы в регионе выглядят так:

  • Михайловский район — 1 283 рубля (на 37 больше);
  • Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский и Шацкий районы — 1 391 рубль (на 41 больше);
  • Скопинский район — 1 530 рублей (на 45 больше);
  • Касимовский район — 1 604 рублей (на 47 больше);
  • Касимов — 1 647 рублей (на 48 больше);
  • Пронский, Рыбновский, Ряжский, Спасский, Шиловский районы, Сасово и Скопин 1 711 рублей (на 50 больше);
  • Рязанский муниципальный район — 1 979 рублей (на 58 больше);
  • Рязань — 2 067 рублей (на 60 больше).

Документ вступит в силу через 10 дней.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:13, 13 декабря 2019 4 561
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 19 696
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 572
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 4 122
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 517
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум