В Рязанской области вырастет плата за детсад

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В понедельник, 23 декабря, официально опубликовали постановление правительства об установлении размера максимальной платы за детсад в Рязанской области.
Согласно документу, сумма увеличивается во всех районах и городах региона. Больше всего размер максимальной платы вырастет в Рязани — на 60 рублей, меньше всего в Михайловском районе — на 37.
Полностью новые пределы суммы в регионе выглядят так:
Документ вступит в силу через 10 дней.
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