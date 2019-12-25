В Рязани открылась выставка изображений памятных монет, посвященных театральному искусству

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В среду, 25 декабря, в Рязани открылась выставка «Магия театра». В ней представили фотоизображения памятных монет, посвященных театральному искусству. Экспозицию приурочили к Году театра и разместили в библиотеке имени Есенина.
Посетители выставки смогут увидеть, как выглядят монеты, посвященные театральному искусству, узнать историю их создания.
«Например, в 2011 году, который был объявлен перекрестным годом России и Испании, в двух странах отчеканили памятные денежные знаки на общую для двух стран тему — Дон Кихот. Художники создали рисунок, единый для монет России (серебряные 3 рубля) и Испании (серебряные 10 евро). Разница была лишь в подписях и в аверсах: у испанцев его украшал портрет короля, в нашей стране — эмблема Банка России и номинал», — рассказали в пресс-службе рязанского отделения Рязань ГУ Банка России.
Отмечается, что памятные монеты чеканят малым тиражом, они оказываются в коллекциях музеев и у нумизматов.
В экспозицию собрали фотоизображения серебряных и золотых монет из серии «Русский балет», которую Банк России выпускает с 1989 года. Всего за весь период вышло 87 монет.
Также представлены изображения монет к 200-летию со дня рождения Николая Гоголя, 225-летию Большого театра и Году Испании в России.
Выставка продлится до 19 января 2020 года, включая новогодние каникулы, по адресу: Первомайский проспект, дом №74, корпус 1.
© RZN.info
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