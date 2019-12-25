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В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшим на улице Интернациональной, сообщила
Авария произошла 19 декабря примерно в 17:15 у дома 1-Г на улице Интернациональной.
Неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия, врезался в ВАЗ-2104. В результате ДТП пострадал хозяин «четверки».
Всех, кто что-то знает об аварии, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: Рязань, улица Лесная дом 28.
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