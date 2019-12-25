В полиции рассказали о ДТП с детьми около пивзавода

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В ДТП на около пивзавода, которое произошло утром 25 декабря, пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной версии, в 7:05 школьница переходила дорогу в неположенном месте и ее
Пострадавшую госпитализировали. Ранее в минздраве
Напомним, по словам очевидцев, девочка перебегала дорогу со своим братом. Мальчик не пострадал.
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