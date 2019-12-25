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В Рязани около пивзавода машина сбила брата и сестру, перебегавших дорогу. Такое сообщение
ДТП произошло в среду, 25 декабря, в 7:10. Очевидцы утверждают, что брат с сестрой перебегали дорогу в неположенном месте и их на высокой скорости сбила машина.
«Авария произошла на глазах у моей 15-летней дочери, которая находилась в тот момент в автобусе. Она ревет, я тоже. Кто-нибудь знает, жива ли девочка Аня (брат плакал, звал ее по имени)?» — говорится в сообщении.
Позже о состоянии пострадавших
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