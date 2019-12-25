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9:38, 25 декабря 2019 75
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Минздрав рассказал о состоянии детей, попавших под машину около пивзавода

Минздрав рассказал о состоянии детей, попавших под машину около пивзавода

В региональном минздраве рассказали о состоянии детей, которые утром 25 декабря попали под машину около пивзавода.

Как сообщили в ведомстве, 12-летняя девочка получила множественные ушибы, с травмами средней степени тяжести ее доставили в ОДКБ. Ее брату госпитализация не потребовалась.

Напомним, по словам очевидцев, дети перебегали дорогу в неположенном месте и их на высокой скорости сбила машина.


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