Минздрав рассказал о состоянии детей, попавших под машину около пивзавода

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В региональном минздраве рассказали о состоянии детей, которые утром 25 декабря попали под машину около пивзавода.
Как сообщили в ведомстве, 12-летняя девочка получила множественные ушибы, с травмами средней степени тяжести ее доставили в ОДКБ. Ее брату госпитализация не потребовалась.
Напомним, по словам очевидцев, дети перебегали дорогу в неположенном месте и их на высокой скорости
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