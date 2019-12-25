Рязанские полицейские провели рейды по магазинам, продающим снюс

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Рязанские полицейские провери рейды, во время которых изъяли из магазинов снюс (никотинсодержащая продукция) и его аналоги. Об этом сообщила
«Широкий ассортимент» жевательных и сосательных смесей нашли в магазине на улице Куйбышевское шоссе. С прилавков изъяли около 270 банок.
Кроме того, оперативники изъяли 16 упаковок сомнительной продукции на улице Интернациональной, 32 банки на улице проезд Завражного, шесть — на улице Грибоедова.
Возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.53 КоАП РФ «Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса)».
Всего с продажи сняли более 320 контейнеров на общую сумму 97 тысяч рублей.
Изъятые изделия направили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что рязанские школьники «
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