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17:50, 25 декабря 2019 338
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Рязанские полицейские провели рейды по магазинам, продающим снюс

Рязанские полицейские провели рейды по магазинам, продающим снюс

Рязанские полицейские провери рейды, во время которых изъяли из магазинов снюс (никотинсодержащая продукция) и его аналоги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Широкий ассортимент» жевательных и сосательных смесей нашли в магазине на улице Куйбышевское шоссе. С прилавков изъяли около 270 банок.

Кроме того, оперативники изъяли 16 упаковок сомнительной продукции на улице Интернациональной, 32 банки на улице проезд Завражного, шесть — на улице Грибоедова.

Возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.53 КоАП РФ «Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса)».

Всего с продажи сняли более 320 контейнеров на общую сумму 97 тысяч рублей.

Изъятые изделия направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что рязанские школьники «подсели» на снюс.


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