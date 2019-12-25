Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси

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Роспотребнадзор разослал письмо в свои региональные отделения, позволяющее изымать из оборота продающиеся никотиносодержащие смеси, пишет
Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу «никпэков» до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Рязанский отметил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака, однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки, при этом популярность у детей таких «конфет» в семь раз выше, чем у взрослых.
«Соответствующие поправки в федеральное законодательство будут внесены в начале весенней парламентской сессии», — сказал сенатор.
Он пояснил, что никотинсодержащие жевательные травяные смеси отнесены к пищевой продукции, а вся пищевая продукция должна иметь обязательный сертификат.
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